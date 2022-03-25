В Нальчике благоустроят территорию вдоль реки

Территорию вдоль реки Нальчик начали благоустраивать в столице Кабардино-Балкарии

Территорию вдоль реки Нальчик начали благоустраивать в столице Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, строители создадут дополнительные удобства на участке от улицы Кешокова до улицы Канукоева. Жителям и гостям города вскоре станут доступны не только тротуары, выложенные плиткой, но и велодорожки со специальной разметкой. Помимо этого, на территории новой зоны отдыха установят уличные фонари.

Кроме того, согласно материалу, рабочие планируют сохранить деревья и кустарники, растущие вдоль реки. Отмечается, что завершение строительства запланировано на август 2022 года. Данный проект благоустройства посвящен столетию со дня образования Кабардино-Балкарии.

Ранее стало известно, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу №2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.