Производитель Choco-Pie решил остаться в России

Южнокорейский производитель продуктов Orion подтвердил расширение бизнеса в России

Южнокорейский производитель продуктов питания и кондитерских изделий Orion, который выпускает в том числе печенье Choco-Pie, решил остаться в России. Также он заявил, что новый завод начнет работу по плану, передает газета The Korea Times. Открытие должно состояться в первой половине 2022 года.

Речь идет о заводе в Тверской области, помимо него у компании уже есть две производственные площадки в России. В Orion подчеркнули, что не намерены отказываться от прибыльного для себя рынка, несмотря на санкции. Одновременно представители компании заявили о том, что ряд товаров подорожает, в том числе Choco-Pie.

«В связи с стремительно растущей инфляцией в стране мы планируем повысить цены на нашу продукцию», — заявил исполнительный вице-председатель Orion Holdings Ху Ин Чхоль. Во избежание проблем с поставкой ингредиентов российским заводам с ними будут сотрудничать южнокорейское и китайское подразделения.

В 2021 году Orion продала в России на 31,5 процента продукции больше, чем в 2010 году, а операционная прибыль выросла на 8 процентов. Аналитик финансовой компании Hi Investment & Securities Ли Ген Син прогнозирует, что южнокорейский производитель может значительно увеличить свои доходы после ослабления геополитической напряженности.

Другой крупный производить — швейцарский концерн Nestle — остановил работу брендов KitKat и Nesquik в России. Компания уже прекратила рекламу и остановила капиталовложения в страну. В Nestlе отметили, что вся возможная прибыль от деятельности в России поступит организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи пострадавшим при конфликте на Украине.