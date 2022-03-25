На Украине против пятерых полицейских завели уголовное дело о коллаборационизме

На Украине возбудили уголовное дело против пятерых полицейских, перешедших на сторону ЛНР

На Украине против пятерых полицейских, перешедших на сторону Луганской народной республики (ЛНР), возбудили уголовное дело по статье о коллаборационизме. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики, передает РИА Новости.

Отмечается, что дело было заведено в отношении пятерых сотрудников полиции Луганской области, которые, по данным следствия, в марте «прошли собеседование» с представителями ЛНР с целью перехода на сторону народной республики.

В ведомстве отметили, что подозреваемые украинские правоохранители принесли присягу на верность ЛНР и присоединись к местным силовым структурам.

24 марта в Народной милиции Донецкой народной республики заявили, что с начала спецоперации в Донбассе на сторону республики перешли 369 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Там также добавили, что 40 из них находятся в больницах.