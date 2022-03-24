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Названо число перешедших на сторону ДНР украинских военных

В НМ ДНР заявили, что с начала спецоперации на их сторону перешли 369 военнослужащих ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что с начала российской спецоперации на их сторону перешли 369 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Народной милиции отметили, что 40 бойцов ВСУ из числа перешедших в настоящее время находятся в больницах. Также в ведомстве сообщили, что за последние сутки сложили оружие и приняли сторону ДНР пятеро военнослужащих 54-й механизированной бригады.

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Ранее в ДНР назвали число населенных пунктов, перешедших под контроль республики. Так, по данным штаба территориальной обороны, к 23 марта их насчитывается 102. В частности, на днях войска взяли под контроль населенные пункты Сладкое, Урожайное и Золотая Нива.

Тем временем в Верховной Раде Украины приняли решение не наказывать граждан за стрельбу по российским военным. Депутаты внесли в парламент соответствующий законопроект с поправками в Уголовный кодекс страны.

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Алевтина Запольская
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