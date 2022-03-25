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Долгая жизнь оказалась опасной для планеты

Старение населения способно привести к проблемам с сокращением выбросов углерода

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Ученые из Китая, Норвегии и Японии обнаружили, что долгая жизнь может быть опасной для планеты. Они пришли к неожиданному выводу, что поколение бэби-бумеров (людей, родившихся в период с 1946 по 1964 годы) в развитых странах оказывают наибольшее влияние на климат по сравнению с другими возрастными группами. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

На долю лиц в возрасте от 60 лет и старше приходится почти треть выбросов парниковых газов. В будущем ожидается, что число пожилых людей в 32 изученных странах в период с 2019 по 2050 год удвоится. Таким образом, старение населения способно привести к проблемам с сокращением выбросов углекислого газа в будущем. Исследователи отметили, что происходящие демографические изменения создают больше проблем для смягчения последствий климатического кризиса на уровне отдельных стран и требуют более серьезных общественных усилий.

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Ученые анализировали выбросы парниковых газов в 2005, 2010 и 2015 годах в странах Евросоюза, Норвегии, Великобритании, США, Австралии и Японии среди различных возрастных групп. В результате вклад пожилых людей в общий объем выбросов, связанных с потреблением, в 2005 году составил около 25 процентов. В 2015 году вырос до 32,7 процента, став максимальным среди всех возрастных групп. В 2015 году у пожилых людей в США и Австралии был самый высокий углеродный след на душу населения в 21 тонну. На долю пожилых людей в Японии приходилось более половины от всех выбросов в атмосферу в стране. Меньше всего выбросов генерировали жители Румынии, Литвы, Венгрии, Хорватии и Эстонии.

Ученые отмечают, что тенденция с высокими выбросами от пожилых людей в основном обусловлена изменениями в их расходах. «Раньше пожилые люди были бережливыми. Поколение, пережившее Вторую мировую войну, тщательно следило за тем, как они тратили ресурсы. "Новые пожилые люди" отличаются от них», — заявил эколог из Норвежского университета естественных и технических наук Эдгар Хартфич. Он добавил, что бэби-бумеры, по сравнению с предыдущим поколением, тратят больше денег на дома, еду и потребляют больше энергии.

Несмотря на то что в период с 2005 по 2015 год выбросы парниковых газов всеми возрастными группами сократились, лица старше 60 лет преуспели в этом меньше всего и уменьшили углеродный след лишь на 1,5 тонны на человека в год. Лидерами по сокращению выбросов стали молодые люди возрастом до 30 лет с показателем в 3,7 тонны в год.

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Платон Щукин
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