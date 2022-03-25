Бесплатная замена фену Dyson удивила пользователей сети

Блогерша нашла бесплатную замену стайлеру Dyson за 74 тысячи рублей и удивила зрителей

Блогерша нашла бесплатную замену популярному фену бренда Dyson и удивила зрителей. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница сети Клэр Хупер (Clare Hooper) поделилась роликом, в котором показала, как сделать укладку с помощью втулки от туалетной бумаги. На размещенных кадрах она накрутила челку на картонные втулки и закрепила их заколкой, после чего прогрела пряди феном. В конце видео женщина показала, что таким образом добилась такой же укладки, как со стайлером.

Комментаторов удивил полученный результат, о чем они принялись писать под публикацией. По мнению юзеров, блогерша действительно сумела создать локоны, аналогичные тем, что получаются при использовании фена Dyson. Известно, что его стоимость в магазине «Золотое яблоко» составляет 74 тысячи рублей.

«Просто потрясающе, мне не придется тратить деньги», «Не знаю, как ты додумалась до этого, но способ гениальный», «Выглядит потрясающе», «Не отличить», «Ты сэкономила наши деньги», «Все гениальное — просто», «Втулка — это что-то новенькое», — высказывались юзеры.

В декабре 2021 года девушка нашла чужие волосы в новом фене Dyson. Блогерша Меган Риг рассказала, что решила купить на сайте марки фен с заводским браком, который отремонтировали сотрудники компании, поскольку новые гаджеты были полностью распроданы. Отмечается, что с учетом скидки подарок обошелся ей в 400 фунтов стерлингов (39,4 тысячи рублей). По словам автора видео, она нашла чужие светлые пряди на двух насадках стайлера, когда открыла его кожаный чехол.