В Британии приняли новое решение по электрокарам

Власти Британии решили в 10 раз увеличить число зарядок для электрокаров

Власти Британии приняли новое решение по электромобилям и пообещали в 10 раз увеличить число зарядных устройств для них к 2030 году. Об этом сообщает The Guardian.

В феврале 2022 года в Великобритании доля электрокаров от общего числа новых зарегистрированных автомобилей составила 18 процентов. Правительство Британии поставило новую цель после критики в свой адрес за проблемы с развитием зарядной инфраструктуры, темпы которого не соответствовали постоянно растущим продажам электромобилей. В данный момент в Великобритании насчитывается около 30 тысяч общественных зарядных станций, которые обслуживают 420 тысяч машин с полностью электрическими двигателями. К 2030 году их число должно увеличиться до 300 тысяч.

Министерство транспорта заявило, что вложит в проект дополнительные 450 миллионов фунтов стерлингов (около 58,8 миллиарда рублей), а также привлечет значительную часть средств от частных инвесторов. Нефтегазовый гигант BP подтвердил, что потратит миллиард фунтов стерлингов (около 131 миллиарда рублей) на развитие инфраструктуры зарядных устройств в Великобритании.

Представители автомобильной промышленности были недовольны тем, что правительство не предпринимает достаточно усилий для обеспечения всех владельцев электромобилей зарядными устройствами. По их мнению, именно боязнь остаться без зарядки до прибытия к месту назначения заставила многих клиентов воздержаться от покупки электрокара. При этом эксперты считают, что, несмотря на значительный прогресс в развитии инфраструктуры, необходимо проделать большую работу и убедить водителей в достаточном количестве и высокой надежности зарядных станций.

«Экологически чистый транспорт не только полезен для окружающей среды, но и является еще одним способом снизить нашу зависимость от внешних поставок энергоносителей», — считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Цены на топливо в Великобритании достигли рекордно высокого уровня в связи со спецоперацией России на Украине. Эксперты ожидают, что из-за зависимости страны от российской нефти и газа ситуация с высокой стоимостью жизни в будущем ухудшится.

Великобритания рассчитывает достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Продажи новых легковых автомобилей и фургонов с бензиновыми и дизельными двигателями будут запрещены с 2030 года.