Стилистка перечислила идеальную одежду для каждого типа фигуры

Стилистка посоветовала полным девушкам выбирать кофты и платья с V-образным декольте

Фэшн-журналистка и блогерша перечислила идеальную одежду для каждого типа фигуры. Соответствующий материал публикует The Sun.

Стилистка Кэт Фармер заявила, что перед шопингом важно правильно определить свой размер, чтобы подобрать только те вещи, которые скрывают недостатки и подчеркивают достоинства внешности. «Все женщины прекрасны — главное выбрать одежду, которая подходит именно вам», — посоветовала она.

Так, например, полным девушкам необходимо приобрести правильный бюстгальтер, чтобы он должным образом поддерживал грудь. При выборе нарядов важно избегать закрытого верха, выбирая вместо этого кофты и платья с V-образным декольте с акцентом на бюсте. «Носите предметы гардероба в широкую полоску, чтобы выглядеть стройнее», — пояснила специалистка.

В то же время обладательницам стройного телосложения лучше составлять многослойные образы, считает Фармер. Кроме того, она советует обратить внимание на пышные рукава, чтобы создать иллюзию объемного верха. «Если объемы талии, бедер и груди примерно равны, разбавьте свой наряд крупными украшениями или шарфом», — высказалась эксперт.

По словам собеседницы издания, женщинам с фигурой типа «яблоко» следует покупать широкие футболки и комбинезоны, а также заправлять рубашки в брюки, чтобы подчеркнуть талию. В то же время девушкам с телосложением типа «груша» Фармер рекомендует носить юбки A-силуэта и переключать внимание окружающих с бедер на верхнюю часть тела с помощью ремней.

«Миниатюрным девушкам нужно искать вещи с мелким принтом и не забывать о преимуществе одежды с завышенной линией талии. При этом высоким женщинам лучше оголять щиколотки и присмотреться к изделиям из мужского гардероба», — отметила в заключение журналистка.

В июле 2018 года американские стилисты подобрали платья, подчеркивающие достоинства каждой из семи типов женской фигуры. Например, девушкам с фигурой «груша» порекомендовали сделать акцент стройную талию, отдавая предпочтение свободным платьям-рубашкам с поясом.