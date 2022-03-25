Медведев оценил ход спецоперации на Украине

Медведев заявил, что по итогам спецоперации Украина станет «нормальным соседом» России

Украина по итогам специальной операции должна стать «нормальным соседом» России. Такую оценку в интервью РИА Новости дал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что спецоперация на Украине развивается по плану. По его мнению, Украина также должна стать демилитаризованным государством, которое откажется от антироссийской политики.

Зампред Совбеза напомнил, что спецоперация началась прежде всего потому, что цели, которые ставила перед собой Россия, не были достигнуты путем дипломатии.

«Эти цели касаются будущего Украины — статуса Украины в качестве нейтрального государства, государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом», — разъяснил Медведев.

24 марта министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и Совбезу о ходе спецоперации на Украине.

Глава государства пояснил, что специальная операция развивается успешно и строго по плану.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно 24 февраля. Такое решение принял президент России Владимир Путин. По его словам, эта мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).