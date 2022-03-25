Депутат высказался за развитие объединяющей молодежь инфраструктуры

Артем Метелев: пространства для молодежи должны появиться во всех городах России

Пространства для молодежи должны появиться во всех городах России, заявил депутат Госдумы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев в ходе выездного заседания в Твери, посвященного теме молодежной инфраструктуры.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев напомнил, что в Государственной Думе VIII созыва работают 18 новых молодых депутатов. По его словам, молодые думские парламентарии не дают снижать темп, ставят перед собой амбициозные задачи и выполняют их с большой энергией. «Это люди, которые преподнесли нам и нравственный урок, нам — старшему поколению. Они раньше нас пришли к тем, кто в период пандемии нуждался в заботе, защите, поддержке», — сказал он.

Артем Метелев отметил, что молодежь — наиболее активная часть населения. Депутат считает естественным, что молодые люди ищут наиболее удобные и комфортные условия для себя и своего будущего. Государство, по его мнению, должно такие условия создавать.

«Мы должны убедить молодежь, что она нужна России, что здесь она может реализовать себя, а сделать это можно только через реальные позитивные изменения в жизни всей молодежи, не только той, что проживает в крупных городах. Недружественные страны будут всеми способами убеждать нашу молодежь в том, что где-то трава зеленее, но наша задача — создать реальность, которая будет говорить об обратном», — сказал Артем Метелев.

Депутат заявил, что ввиду молодости отрасли молодежной политики, комплексная система объектов инфраструктуры только начинает формироваться. Несмотря на большое число молодежных конкурсов, форумов, платформ и грантов, значительная часть молодежной аудитории остается неохваченной. Работать с большим числом молодых людей может помочь повсеместное создание молодежных пространств — подростковых клубов, молодежных центров в муниципалитетах. Для их создания предложено запустить федеральную программу софинансирования объектов инфраструктуры, проработать инструменты инициативного бюджетирования, льгот для предпринимателей, целевых грантов, концессионных соглашений.

«Федеральные проекты — в большей степени работа с активистами, пассионарными людьми. А если я живу в 50-тысячнике, или даже 100-тысячнике, куда я могу пойти, чтобы научиться играть на гитаре, снимать видеоролики, делать социальные проекты? Платно — есть коммерческие центры, а бесплатно? Можно видеть, как появляются молодежные центры, но в основном в крупных городах, но достаточно ли этого? Очевидно, что нет», — добавил Метелев.

Возможным решением сложившейся проблемы он назвал обновление базового Федерального закона «О молодёжной политике Российской Федерации», в котором планируется заложить основы для развития молодёжной инфраструктуры. Внести свои предложения по изменению закона может каждый желающий, до 10 апреля проходит открытый сбор инициатив на специализированном сайте россиямолодым.рф. Также важным условием эффективной работы с молодежью на местах Артем Метелев назвал создание отдельных органов власти, отвечающих за молодежную политику, сегодня такие созданы только в 26 регионах. Их наличие необходимо формирования больших возможностей для молодых людей, для чего необходимы полномочия, ресурсы и квалицированные кадры.

С его позицией согласились представители Росмолодежи. «Присутствие в регионе отдельного органа по делам молодёжи является важным, поскольку это сразу серьезно отражается на деятельности отрасли с точки зрения эффективности, поскольку позволяет конкретно сосредоточить свои усилия на повестке развития молодого поколения, сформировать понимание молодых людей и системы возможностей, обеспечить их вовлечение и, что самое важное из нашего опыта работы, избежать финансирования системы региональной молодежной политики по остаточному принципу», — сказал Дамир Фаттахов, заместитель руководителя ФАДМ (Росмолодежь).

На выездном заседании комитета также был презентован разработанный Росмолодежью стандарт для объектов молодежной инфраструктуры. Основой для его формирования стал всероссийский мониторинг инфраструктуры в регионах, который провели представители Федерального агентства. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева выразила надежду на поддержку профильного комитета в части законодательной поддержки сформированного стандарта.

В качестве ключевых условий для развития молодежной отрасли специалисты Росмолодежи выделили необходимость обеспечить наличие хотя бы одного подведомственного учреждения по молодежной политике у региональных и муниципальных органов власти, закрепить в профильном федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации» понятия «учреждения молодежной политики» и определить единую номенклатуру учреждений, устранить высокий уровень износа помещений, закрепить полномочия органов власти всех уровней по развитию инфраструктуры молодежной политики и развитию сети учреждений по работе с молодежью, довести уровень заработной платы специалистов по работе молодежью до уровня системы дополнительного образования.

По мнению председателя Комитета по молодежной политике Артема Метелева, одним из решений по доступу молодежи к инфраструктуре может стать «открытие университетов» для молодежи.

При этом, по информации директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки Дениса Аширова, на сегодняшний день 2075 объектов спортивно-оздоровительного назначения находится внутри университетов и на их территории, из которых 105 — это большие плавательные бассейны, 20 — огромные футбольные поля, 70 объектов — это библиотеки, 186 объектов культурно-просветительского назначения и 31 объект — музеи при университетах.

Комитет по молодежной политике и Минобрнауки договорились организовать совместный круглый стол по теме «открытия» инфраструктуры ВУЗов, мероприятие состоится в апреле в Государственной Думе. К участию будут приглашены представители Росимущества и других заинтересованных органов власти. Важность рассмотрения вопросов молодёжной политики подчеркнул и губернатор Тверской области Игорь Руденя. «Очень важно, что в это не простое, ответственное, историческое время мы обсуждаем, сверяем часы, ставим задачи именно в вопросах молодежной политики», — сказал он.

Обозначенные на заседании направления по укреплению молодежной отрасли будут прорабатываться депутатами Комитета во взаимодействии с экспертами, главами субъектов регионов и профильными органами исполнительной власти. Часть из них будет зафиксирована в обновленном законе «О молодежной политике Российской Федерации».