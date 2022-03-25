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Евросоюз приготовился к новым санкциям против России и Белоруссии

Лидеры стран Евросоюза готовы ввести новые жесткие санкции против России и Белоруссии

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран Европейского союза приготовились ввести новые жесткие санкции против России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского совета.

«Европейский союз <…> по-прежнему готов закрывать лазейки и пресекать фактический и возможный обход санкций, а также продвигаться вперед в направлении дальнейших скоординированных жестких санкций против России и Белоруссии», — подчеркивается в документе.

Кроме того, в Евросоюзе призвали пресекать любые попытки обойти санкции или оказать поддержку России иными способами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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