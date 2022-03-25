«Положенца» Татарстана Нейдера приговорили к 9,5 годам колонии

Суд назначил 9,5 лет главе криминалитета Татарстана Нейдеру за занятие высшего положения

Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор Сергею Нейдерову, которого считают главой криминалитета региона и «положенцем» по прозвищу Нейдер. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авторитет признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, предусмотренном статьей 210.1 УК РФ и в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, подпадающем под действие статьи 222 УК РФ. Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.

«Я понимаю, что меня обвиняют по серьезным статьям, но все это надумано, все это слухи, все это треп. Где-то сгустили краски, кое-какие моменты я вообще не знаю откуда появились. Свое я вижу, от своего не отказываюсь», — заявил Нейдер в последнем слове. Он признал вину в незаконном хранении оружия, а по антиворовской статье просил его оправдать.

Прокурор запросил для него наказание сроком 12,5 года в колонии строгого режима.

По версии следствия, статус «положенца» (в криминальной иерархии представитель вора в законе, который имеет право принимать решения от его имени — прим. «Ленты.ру») он получил в 2015 году от вора в законе Романа Сычева, известного в преступном мире как Рома Сыч. С этого момента Нейдер назначал «смотрящих» по городам и колониям Татарстана и контролировал воровскую казну.

Его задержали в марте 2021 года. При обыске у него нашли записи с информацией о поступлениях в общак, вещи с воровской символикой, пистолет, несколько телефонов и деньги.