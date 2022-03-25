Глава СКР заявил о предотвращении больших жертв в Донбассе из-за спецоперации

Спецоперация в Донбассе помогла предотвратить большие жертвы, заявил глава СКР Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью ТАСС рассказал, что российская военная спецоперация в Донбассе помогла предотвратить большие жертвы среди жителей республик.

«Если бы российская армия не начала специальную операцию, то украинские националисты имели бы значительно больше простора и сил для концентрации своих ударов по территориям ДНР и ЛНР. Тогда потери среди мирного населения были бы гораздо больше», — заявил глава СКР.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение о том, что Украине могут не гарантировать статью 5 Вашингтонского договора, которая гласит о коллективной безопасности стран НАТО, то есть полноправное членство альянсе и «существование под термоядерным зонтиком». Однако, он заявил о готовности Запада перевооружить Украину после завершения спецоперации России.