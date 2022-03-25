Джонсон заявил о готовности Запада перевооружить Украину после завершения операции России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал специальную операцию России на Украине. Об этом он высказался в интервью вещательной корпорации «Би-би-си».

Джонсон допустил, что Украине могут не гарантировать статью 5 Вашингтонского договора, которая гласит о коллективной безопасности стран НАТО, то есть полноправное членство альянсе и «существование под термоядерным зонтиком». Однако премьер заявил о готовности Запада перевооружить Украину после завершения операции России.

«...Сторонники Украины на Западе поставят столько вооружений, отправят столько инструкторов, будут оказывать такую разведывательную помощь, что это создаст своего рода сдерживающий [механизм] для воспрепятствования возможности России снова вторгнуться», — спрогнозировал политик.

Кроме того, Запад готов «укрепить иглы украинского дикобраза, чтобы сделать его в будущем неудобоваримым» для российской стороны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Джонсона самым активным участником гонки против России. Песков подчеркнул, что соревнование «не приведет никого на Олимп».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).