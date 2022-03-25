США отложили запрет на импорт морепродуктов из России

Минфин США отложил вступление в силу запрета на импорт морепродуктов из России до 23 июня

Минфин США отложил вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня, следует из генлицензии ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении ведомства указывается, что генеральной лицензией разрешен импорт «на ограниченный период времени определенных товаров по существующим контрактам» рыбы и морепродуктов до 23 июня. Ранее этот срок завершался 25 марта.

11 марта президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты перестают импортировать российский алкоголь, морепродукты и бриллианты. Как говорится в заявлении Белого дома, запрет импорта этих товаров лишит Россию более чем одного миллиарда долларов дохода. Одновременно в Вашингтоне не исключают введения и других ограничений на поставки из России.

Санкции Запада в отношении Москвы последовали вслед за объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.