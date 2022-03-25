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Президент Сербии обратился к НАТО с призывом

Президент Сербии Вучич обратился к НАТО с призывом прекратить воинственную риторику
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

НАТО стоит прекратить воинственную риторику хотя бы на один день в память о жертвах агрессии в отношении Югославии 1999 года, призвал страны Североатлантического альянса президент Сербии Александар Вучич, пишет ТАСС со ссылкой на обращение политика к нации.

Он напомнил, что 23 года тому назад началась агрессия НАТО в отношении Югославии. «И никогда они больше не запретят нам называть это так! Они совершили агрессию в отношении одной из стран-основательниц ООН», — уточнил он. Вучич напомнил, что войска НАТО атаковали Югославию без разрешения этой международной организации и сейчас забыли об этом.

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«Так дайте нам хотя бы один день в году, 24 марта, дайте нам в этот день пожалеть о тех тысячах людей, которых вы убили, разрешите нам хотя бы в этот день не слышать вас», — отметил он.

Бомбардировки Югославии начались 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил НАТО о двух тысячах погибших в Югославии.

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Марина Совина
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