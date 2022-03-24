Небензя напомнил НАТО о двух тысячах погибших в Югославии

Постпред России при ООН Небензя: силы НАТО сбросили на Югославию 10 тысяч тонн взрывчатки

Государства НАТО во время бомбардировок Югославии в 1999 году сбросили на страну более 10 тысяч тонн взрывчатки, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

По его словам, более 10 тысяч тонн взрывчатки в тротиловом эквиваленте — это в пять раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. На заседании упоминалась дата начала специальной военной операции на Украине — 24 февраля. «Есть еще одна годовщина. 24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали вооруженную агрессию против союзной республики Югославии», — напомнил постпред. Небензя добавил, что военные действия в Югославии продолжались 78 дней и ночей.

Он уточнил, что силы Североатлантического альянса осуществили более 35 тысяч боевых вылетов. Из-за бомбардировок погибли более двух тысяч сербов, в том числе дети, женщины. «Агрессия НАТО 1999 года против Югославии стала первым вооруженным нападением в Европе на суверенное государство после 1945 года», — добавил он.

Россия на протяжении последнего месяца проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.