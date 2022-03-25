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Среда обитания

Сети фастфуда избавятся от токсичной упаковки

Сети фастфуда откажутся от вредной упаковки к 2025 году

Фото: Unsplash

Компания Restaurant Brands International, которой принадлежат Burger King и другие известные бренды, объявила о планах полностью избавиться от химически вредной упаковки продуктов к концу 2025 года, пишет Washington Post.

О том, что картонные и бумажные упаковки содержат вредные для здоровья вещества, стало известно из отчета Consumer Reports. По данным исследования, чтобы коробка от гамбургера или бумажный стакан от лимонада сохраняли форму и не портились от большого количества масла или воды, в упаковку добавляют «вечные химикаты» ПФАС — вещества, которые вредят здоровью и окружающей среде.

Consumer Reports протестировала 118 продуктов из крупных сетей ресторанов быстрого питания — пакеты для картофеля фри, обертки для гамбургеров, бумажные тарелки и миски из картона для салатов. Следы «вечных химикатов» обнаружились в половине случаев. Чтобы снизить вред от ПФАС, потребителям рекомендуют вынимать фастфуд из обертки как можно быстрее и не разогревать пищу в оригинальной упаковке. Химикаты могут спровоцировать снижение иммунитета, повышение риска развития рака и осложнения при беременности.

ПФАС обнаружены в упаковках от «Макдоналдс», Burger King, и даже у
брендов Trader Joe's и Cava, которые продвигают концепцию правильного питания. Больше всего вредных веществ сконцентрировано в пакетах от хот-догов Nathan's, обертках для сэндвичей в Chick fil-A и в упаковках для десертов в Burger King, который намерен избавиться от вредной упаковки к 2025 году. В заявлении компании сказано, что они стремится использовать только качественные и безопасные материалы и ингредиенты.

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Платон Щукин
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