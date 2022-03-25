Допустившая дефолт компания российского олигарха потеряла треть доходов

WSJ подсчитала потери «Северстали» из-за введенных санкций

Компания российского олигарха Алексея Мордашова «Северсталь» потеряла доступ к западным рынкам и, как следствие, треть доходов на фоне введенных западных санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета указывает, что у одной из зарубежных дочерних компаний «Северстали» нет средств на выплату зарплат сотрудникам, а сталь компании застряла на складах в Польше, Нидерландах и Германии. Кроме того, партию железной руды развернули на пути в Финляндию.

Один из собеседников издания указал, что после введения санкций число отказов от контрактов стало расти, а технологические партнеры и западные банки сообщили «Северстали», что больше не могут с ней работать.

Ранее стало известно, что компания допустила технический дефолт: не смогла расплатиться по бондам из-за введенных против ее владельца санкций. Лондонский офис Citibank, который выступал в качестве платежного агента, отказался проводить платеж «Северстали» на 12,6 миллиона долларов по еврооблигациям на 800 миллионов. Таким образом «Северсталь» стала первой российской компанией, допустившей технический дефолт по евробондам.

В начале марта «Северсталь» приостановила поставки в Европу. В компании тогда отказывались от комментариев, отметив, что ищут варианты для переориентации поставок на другие направления, в том числе в страны Азии, Южной Америки, Ближнего Востока.

Мордашову принадлежат 77 процентов «Северстали». Евросоюз включил его в санкционный список в феврале. Сам предприниматель говорил, что не понимает причин ограничений, поскольку всю жизнь занимался экономикой, а от политики далек.