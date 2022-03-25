Отдохнувший в Египте россиянин описал отель «все включено» фразой «было стремно»

Россиянин выбрал отель «все включено» в Хургаде и захотел сбежать в первый же день

Российский фотограф и путешественник Арсений Несходимов побывал в нескольких отелях Египта «все включено» и описал один из них фразой «было стремно» из-за количества пьяных постояльцев. О своем путешествии он рассказал «Ленте.ру», его снимки и впечатления опубликованы в материале издания.

Турист поделился, что речь идет о четырехзвездочном King Tut, расположенном в курортном городе Хургада, в который он поехал в феврале. «Я встречал пьяных повсюду, из их речи даже не понимал, из какой они страны и на каком языке говорят. Они качались по длинным коридорам корпусов, а в лифте порой не могли нажать на кнопку», — поделился россиянин и уточнил, что хотел сбежать из выбранной гостиницы в первый же день.

По его словам, отчасти в этом виноват менеджмент гостиницы — в объекте размещения отдыхающим наливают не легкое пиво, а 10-градусное. «Я так и не понял, зачем руководство приняло такое странное решение — напоить весь отель вусмерть за свой счет. Для меня это осталось загадкой», — удивился автор.

Тем не менее он отметил, что ему предоставили лучший номер, с видом на бассейн и море. Также на стойке регистрации туристу предлагали остаться в отеле на более длительный срок и обещали дать большую скидку.

Ранее Несходимов рассказал, что большинство отелей Хургады, в которых он останавливался, не отличаются друг от друга. По его словам, больше двух дней в гостиницах «все включено» делать нечего, особенно если они расположены в пустыне.