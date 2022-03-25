Заморозка активов российских олигархов в Европе оказалась проблемной

Страны Евросоюза столкнулись с проблемами при заморозке активов российских граждан

Средства российских граждан, доступ к которым должен был быть ограничен в рамках санкций Евросоюза, по-прежнему остаются большей частью нетронутыми, пишет Reuters.

Сейчас под ограничениями находятся около 700 высокопоставленных политиков и бизнесменов, включая десятки олигархов. Их банковские счета и другие активы должны были заморозить, однако на деле реализация планов оказалась проблемой. Меры коснулись очень незначительной части средств — страны Европы сталкиваются с трудностями в их применении и ограничениями юридического характера.

Так, Германия, крупнейшая экономика Европы, пока отказывается предоставлять информацию о прогрессе в заморозке активов. Министр экономики страны заявил Reuters, что отчета можно ожидать в течение недели или двух. Австрия и Ирландия также отказались рассказать о своих успехах — как и Кипр и Мальта, годами раздававшие «золотые паспорта».

Те же страны, что все же сумели начать заморозку, смогли добраться лишь до незначительной части активов, попавших под санкции. В Нидерландах сообщили, что меры коснулись примерно 390 миллионов евро — речь идет примерно о проценте всего состояния попавших под санкции россиян, размещенного в стране и связанных с ней офшорных центрах.

Италия сумела добраться до яхт и вилл на сумму около 800 миллионов евро, однако не преуспела с заморозкой средств, оказавшихся, к примеру, на банковских счетах третьих лиц. Испании тоже не удалось заморозить ни одного счета, но зато страна смогла задержать как минимум три роскошных яхты. Соседняя Португалия заблокировала только один счет — на нем было 242 евро.

Успешнее всего процесс идет у Бельгии: заморожены счета на 2,7 миллиарда евро и трансакции на 7,3 миллиарда, но зато стране не удалось выявить никакой собственности, напрямую или через третьих лиц принадлежащей людям из санкционного списка.

Ограничения в отношении ряда российских граждан ввела и Швейцария. Там также намерены замораживать активы общим объемом более шести миллиардов долларов. В частности, власти кантона Берн сделали невозможной продажу или передачу в залог недвижимости, принадлежащей российскому бизнесмену Петру Авену, внесенному в санкционные списки Швейцарии и ЕС.