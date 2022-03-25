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Тигр Путин внезапно умер в зоопарке США

В США 12-летний амурский тигр по кличке Путин незапно умер в Миннесотском зоопарке

Фото: @mnzoo

В США 12-летний амурский тигр по кличке Путин в Миннесотском зоопарке внезапно умер во время медицинской процедуры, пишет CBS Minnesota.

По данным зоопарка, у тигра-самца во время процедуры произошла сердечная недостаточность. «Несмотря на экстренные усилия ветеринаров, специалистов и работников зоопарка, он не выжил», — говорится в сообщении зоопарка.

Процедура представляла собой профилактическую проверку здоровья, которая включала взятие образцов для помощи в разведении. В зоопарке говорят, что разведение и сбор образцов имеют решающее значение для видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как амурский тигр.

Тигр родился в Чехии и получил имя Путин. Он прожил в зоопарке Дании шесть лет, прежде чем приехать в Миннесоту в 2015 году.

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Марина Совина
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