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Байден посетит город рядом с границей Украины

Байден в пятницу посетит польский город Жешув рядом с границей Львовской области Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в пятницу, 25 марта, посетит польский город Жешув, который находится рядом с границей Украины. Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

В администрации американского лидера отметили, что глава государства должен прибыть в Жешув в 14:15 по центральноевропейскому времени (12:15 мск). Там его встретит президент Польши Анджей Дуда.

Польский город расположен в Подкарпатском воеводстве, которое граничит со Львовской областью Украины. Расстояние от него до Львова составляет около 150 километров.

Ранее Байден заявил, что Украине необходимо решать самой, стоит ли ей жертвовать какими-либо территориями ради разрешения конфликта. Однако практически сразу после этого заявления глава Белого дома оговорился, что, по его мнению, Киеву не придется расставаться с какими-либо территориями для урегулирования ситуации.

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Марина Совина
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