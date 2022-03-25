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«ВКонтакте» запустит масштабный проект

«ВКонтакте» запустит с 27 марта масштабный проект ко Дню театра в «Клипах» и «VK Видео»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит масштабный проект ко Дню театра. Ежегодная акция в этот раз стартует 27 марта. Об этом стало известно из пресс-релиза соцсети.

В честь праздника соцсеть открывает раздел на платформе «VK Видео», где будут доступны премьеры спектаклей и интервью с артистами и режиссерами. В «Клипах» по хештегу #деньтеатра можно будет найти репетиции, мастер-классы и другие моменты из закулисной жизни театра. С «ВКонтакте» сотрудничают такие площадки, как Мариинский и Александринский театры, театр на Малой Бронной и другие.

Так, например, МХТ имени Чехова покажет трансляцию юбилейного вечера «Вне системы» к 150-летию режиссера и теоретика театра Константина Станиславского. «Балет Москва» проведет трансляцию закрытого показа «Кафе Идиот. Теснота» по мотивам романа Достоевского.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» зафиксировала рекордную активность аудитории продуктов для создания контента: клипов, историй и постов. В частности, по «Клипам» установлено несколько рекордов активности. За сутки пользователи посмотрели ролики более 715 миллионов раз.

Интерес пользователей к историям также возрос: например, 14 марта было опубликовано на 95 процентов больше историй, чем неделей ранее, количество авторов историй увеличилось на 71 процент, а просмотры выросли более чем в два раза.

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Варвара Кошечкина
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