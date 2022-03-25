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Бывшего российского депутата приговорили к двум годам колонии за мошенничество

В Воронеже объявят в розыск осужденного бывшего вице-спикера гордумы Провоторова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Воронеже суд вынесет постановление о розыске бывшего вице-спикера Воронежской городской думы Александра Провоторова из-за того, что он не явился на оглашение приговора. Об этом в пятницу, 25 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

25 марта суд приговорил его к двум годам колонии. Проворотова признали виновным по статье 159 («Мошенничество в крупном размере») УК РФ. Его должны были взять под стражу в зале суда.

По данным следствия, он получил миллион рублей от знакомого депутата гордумы за согласование его кандидатуры на выборах в городской парламент в сентябре 2020 года. После возбуждения дела весной 2021 года бывший вице-спикер признал вину и вернул деньги потерпевшему.

В декабре также стало известно, что в Чебоксарах экс-депутата горсобрания Петра Мишина осудили на девять лет за взятки и отмывание денег.

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Елизавета Новикова
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