Уставшего социального работника выгнали из магазина без объяснения причин

Социального работника попросили покинуть английский супермаркет без объяснения причин

В английском городе Торнаби, графство Северный Йоркшир, уставшего после ночной смены в доме престарелых социального работника выгнали из супермаркета без объяснения причин. Об этом сообщает Metro.

49-летний Мэтью Шоулз рассказал, что 5 марта он закончил работать и по пути домой решил зайти в магазин за продуктами. По его словам, он мирно складывал в корзину разные товары, среди которых были энергетические напитки и сыр, когда заметил, что за ним пристально наблюдает один из сотрудников.

В момент, когда Шоулз приблизился к полке с алкоголем, работница сказала: «Мы уже видели вас здесь раньше, и я хочу, чтобы вы покинули магазин прямо сейчас». В ответ британец поинтересовался, в чем проблема, но вместо того, чтобы объяснить причину, по которой его просят удалиться, женщина продолжила повторять, что ему нужно уйти.

Расстроенный социальный работник оставил корзину и покинул магазин. Он написал жалобу в офис супермаркета, но не получил никаких объяснений, кроме информации о том, что сотрудникам супермаркета просто не нравится, как он делает покупки.

Шоулз признался, что он никогда ничего не воровал, и единственное, что, по его мнению, могло обратить на себя внимание в его поведении — сильная усталость после смены. Теперь мужчина и его семья не ходят в тот магазин.

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