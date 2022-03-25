Центральный банк раскрыл место хранения российского золота

ЦБ сообщил, что все золото из золотовалютных резервов находится в России

Центральный банк России опроверг предположения о том, что золото из золотовалютных резервов вывезено из страны и находится где-то в другом месте. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

«Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», — говорится в публикации.

Также ЦБ раскрыл, почему внутри страны не хранились все золотовалютные резервы. В Банке России сообщили, что формировали их с учетом двух возможных сценариев кризисов: традиционного финансового и геополитического. В первом случае «нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства», то есть — преимущественно в долларах и евро.

Во втором случае нужны были резервы, на которые нельзя будет воздействовать с Запада, и поэтому наращивались доля золота и юаня. Однако эти активы не очень ликвидны, и ими нельзя было бы быстро воспользоваться в случае классического финансового кризиса. При этом способа защитить доллары и евро от заморозки в принципе не было, указали в ЦБ.

24 марта Министерство финансов США сообщило, что распространило действующие санкции на любые операции Центрального банка России с золотом. В ведомстве указали, что ограничения касаются всех подобных трансакций. Кроме того, сообщалось, что США и ЕС «совместно работают над тем, чтобы ограничить возможности России по использованию оставшихся незаблокированными международных резервов, включая золото».