США распространили санкции на золото Банка России

Минфин США ввел санкции против операций с золотом, связанных с Банком России

Министерство финансов США распространило действующие санкции на любые операции Центрального банка России с золотом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти инструкции дают ясно понять, что любые трансакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации, покрываются существующими санкциями», — говорится в сообщении министерства.

Минфин США также ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Новые американские ограничения затронули 48 российских предприятий. Им будет отказано в предоставлении западных технологий и финансовых ресурсов.

Ранее стало известно, что американские сенаторы совместно с Министерством финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России на сумму около 132 миллиардов долларов. США уже ввели санкции против валютных резервов Центрального банка.