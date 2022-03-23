В США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России

Axios: сенаторы и Минфин США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России

Американские сенаторы совместно с Министерством финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России на сумму около 132 миллиардов долларов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Встреча двухпартийной группы из четырех сенаторов США с министром финансов США Джанет Йеллен состоится на текущей неделе. По мнению некоторых законодателей, верхняя палата Конгресса может принять инициативу уже на этой неделе. Также отмечается, что ранее в Палату представителей Конгресса также был внесен аналогичный законопроект.

Министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов российского Центробанка «дефолтом перед Россией», который объявил Запад. Такие действия нанесут ущерб всей мировой экономике, уверен министр.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы.