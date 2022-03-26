Путин обсудил с Пашиняном положение в Карабахе

Президент России Путин обсудил с премьер-министром Армении Пашиняном положение в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном положение, сложившееся в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 26 марта, сообщается на сайте правительства бывшей советской республики.

«Обсуждена ситуация, сложившаяся после вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе», — сообщает пресс-служба кабмина Армении, отмечая, что Пашинян оценил ее как напряженную.

При этом, армянский премьер призвал расследовать действия российских миротворцев, вместе с тем подчеркнув необходимость того, чтобы они потребовали от азербайджанских военных вернуться на исходные позиции.

Отмечается, что Путин и Пашинян договорились приложить усилия для урегулирования сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации.

В 1991 году Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть его силой. Заключенное в 1994 году перемирие регулярно нарушалось. В сентябре 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои. Война длилась несколько недель, Баку вернул себе часть потерянных в 1990-х земель.