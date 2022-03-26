Эксперт предсказал провал попыток вычеркнуть Россию из мировой культуры

Григорий Заславский: попытки вычеркнуть Россию из мировой культуры обречены на провал

Одной из самых главных в выступлении президента стала фраза о том, что «Культура отмены» превратилась в «отмену культуры», отметил в беседе с «Лентой.ру» ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа, член Экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив Григорий Заславский, комментируя недавнюю встречу президента России с деятелями культуры. «Происходящее сейчас, на мой взгляд, является очень ярким доказательством того, что не только Украина, но и мир готовился к этой войне. И не в меньшей, а может даже в большей степени, чем к спецоперации готовилась Россия», — продолжил он.

По словам Григория Заславского, происходящее сейчас — это «не только безумная попытка вычеркнуть Россию в лице уже давно признанных мировых шедеврах Чайковского, Достоевского, Чехова и других, но и попытка через запрет культуры не дать нам высказать нашу сегодняшнюю позицию и те аргументы, из которых исходила Россия, когда принимала это тяжелое решение о начале операции».

«На мой взгляд, такая попытка обречена на провал, и в недалекой перспективе какие-то силы в культуре это осознают. И подтверждение этого мы тоже видим—– когда Зальцбургский фестиваль продолжает приглашать наших исполнителей, выступления Анны Нетребко, Аиды Гарифуллиной подтверждаются в рамках престижных фестивалей. И это только доказывает то, что отмены русской культуры быть не может в принципе. В культуре ничего нельзя вычеркнуть, особенно в прошлом — мы не можем воспринимать мир без звучащей в нашей памяти, в наших головах музыки великих русских и немецких, и любых других композиторов и тех книг, которые мы прочитали. Но в том, что такая попытка есть, президент совершенно прав», — резюмировал Григорий Заславский.

В ходе встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 2021 года Владимир Путин заявил, что целью антироссийских санкций является окончательная отмена России. Президент указал на истинные цели разжигания русофобии и санкций, которые были бы введены вне зависимости от специальной операции России. Это цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

Также президент отметил, что эта кампания началась далеко не сегодня. Можно сказать, что отмена России и ее культуры – давняя мечта Запада. «Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств – при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — сказал президент. — Пресловутая "культура отмены" превратилась в "отмену культуры". Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также запрещаются и русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях».

В то же время президент отметил, что санкции открывают новые возможности перед культурой России. Страну покинули выступившие против России деятели, но они никогда не были частью русской культуры — наоборот, несли своим творчеством западные ценности, действовали в соответствии с чуждым нам культурным кодом, а зачастую и открыто занимались уничижением страны.

«Вы принадлежите к разным поколениям, служите в разных сферах российской культуры и просвещения, но одинаково преданны им, стремитесь преумножать их богатейшие традиции, воспитывать новые поколения думающих и духовно богатых людей, способных воспринимать и передавать традиционные ценности, знающих и уважающих прошлое и настоящее своей страны, истинных граждан России», — обратился Владимир Путин к собравшимся. Он добавил, что отечественная культура во все времена защищала и самобытность России. «Она с готовностью принимала все лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное, разрушающее преемственность наших духовных ценностей, нравственных устоев, исторической памяти», — подчеркнул он.