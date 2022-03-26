Медведев рассказал о просьбе ушедших из России иностранных компаний

Медведев заявил, что остановившие работу в России компании просят не национализировать их

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что приостановившие работу в России иностранные компании просят не национализировать их. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Они (зарубежные компании — прим. «Ленты.ру») действительно нам потихонечку говорят, что ну вот мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза выразил уверенность в том, что ушедшие из России компании позже вернутся в страну. Он подчеркнул, что РФ является довольно большим рынком. Медведев также добавил, что зарубежный бизнес не хочет отказываться от части доходов.

Ранее Медведев заявил, что уход из России иностранных компаний на фоне спецоперации Москвы на Украине не является их собственным решением. Зампред Совбеза счел, что на такой шаг бизнес пошел из-за политического давления со стороны правительств западных стран.