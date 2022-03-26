В Нижегородской области создан центр компетенций по продвижению российского ПО

В регионе ведется разработка цифрового маркетплейса отечественных решений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие во встрече заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко с представителями ведущих IT-компаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Глеб Никитин рассказал о работе по поддержке IT-компаний, которая проводится в Нижегородской области, отметив, что данная отрасль является для региона одной из базовых. Сейчас в дополнение к федеральным пакетам принимаются и региональные решения, направленные на загрузку IT-компаний и создание комфортных условий работы.

«Усиливаем общероссийские шаги своими решениями. Самое важное — загрузить компании заказами и помочь с кадрами. В частности, в регионе формируется реестр недоступного программного обеспечения. Собираем информацию о тех, кто ушел или ограничил использование своих продуктов. Особенно важно ПО, связанное с промышленностью, медициной, проектированием. Возможностями по замещению этих позиций занимается региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО. Он создан на базе собственного центра искусственного интеллекта "Горький" с участием международного IT-кластера Нижегородской области», — сказал Глеб Никитин.

Он также отметил, что в этой работе IT-компаниям помогает и первый в стране центр импорта и импортозамещения, сформированный в Нижегородской области.

Также с начала марта в регионе ведется разработка цифрового маркетплейса отечественных решений. Маркетплейс позволит региональному центру компетенций по продвижению отечественного ПО связать проблему заказчика и опыт разработчика, а также разместить разработки небольших IT-компаний — тех, которые ранее были лишены доступа к крупным клиентам.

«Платформой понятного и доступного госзаказа может стать и Гостех. Для этого предлагаем Минцифре России оперативно представить открытые данные о планах разработки сервисов и разделить задачи между командами со всей страны. При этом нужно обеспечить возможность создавать и быстро интегрировать между собой сервисы, написанные на разных языках», — отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в регионе уделяют серьезное внимание кадровой ситуации в IT-отрасли.

«Тему кадров постоянно ведем в нашем экспертном IT-совете. Обучение цифровым специальностям будем обеспечивать благодаря вновь созданному центру управления трудовыми ресурсами "ОКА" (Областное кадровое агентство). Продолжим и даже ускорим реализацию такого проекта, как IT-кампус "НЕЙМАРК". На его базе будут обучаться не менее 7000 высококлассных разработчиков, инженеров, тестировщиков, юристов, лингвистов и других востребованных в цифровой сфере специалистов. Кампус, в свою очередь, станет одним из ключевых элементов ИНТЦ "Квантовая долина" и Квартала высоких технологий в центре Нижнего Новгорода. Суть в том, чтобы не разрывать обучение, науку и работу. В рамках IT-кампуса намерены реализовать систему практико-ориентированного образования. У студентов будут формироваться индивидуальные образовательные траектории на основе цифровой платформы НЕЙМАРК.HiBrain. С помощью искусственного интеллекта планируем строить траекторию развития каждого студента, максимально отвечающую реальным потребностям рынка», — рассказал Глеб Никитин.

