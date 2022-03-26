Центр Хруничева рассказал о ракете «Рокот-М» без украинской системы управления

Центр Хруничева рассказал о проекте ракеты «Рокот-М» без украинской системы управления

Центр Хруничева завершил эскизное проектирование конверсионной ракеты «Рокот-М», которая получит российскую систему управления вместо украинской. Об этом гендиректор предприятия Алексей Варочко рассказал в интервью журналу «Русский космос».

По его словам, за два последних года Центр Хруничева защитил три эскизных проекта — «Амур» (ракета «Ангара» на космодроме Восточный), кислородно-водородный разгонный блок тяжелого класса (КВТК) и модернизацию легкого носителя «Рокот».

«По "Рокоту" уже разрабатываем конструкторскую документацию», — добавил Варочко.

В мае компания Eurockot Launch Services GmbH заявила, что пуск российской ракеты «Рокот-М» без украинских комплектующих состоится во второй половине 2022 года.

Носитель легкого класса «Рокот» имеет стартовую массу более ста тонн. Он способен выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн. Ракета имеет три ступени. Первые две — ускорительные блоки ракеты РС-18, третья — разгонный блок «Бриз-КМ».