Франция запланировала установить новый терминал для приема газа

Франция установит терминал для приема газа ради снижения зависимости от российского СПГ

Госорганы Франции и крупные энергетические компании планируют установить новый терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Les Echos, объект должен появиться в порту города Гавр.

Уточняется, что проект строительства терминала инициирован ради снижения зависимости от российского топлива. «Этот проект плавучего СПГ-терминала в Гавре будет полезен, если мы хотим снизить нашу зависимость от газа из России и повысить безопасность поставок», — заявил председатель комиссии по регулированию энергетики Жан-Франсуа Каренко. Он подчеркнул, что нужно сделать все для ускорения получения необходимых лицензий. По словам Каренко, дополнительные мощности по приему СПГ должны быть введены в эксплуатацию в течение года.

Подготовкой проекта занимаются министерство экологических преобразований Франции, энергетические компании TotalEnergies, GRTGaz, а также портовые структуры, объединяющие Гавр, Руан и Париж. Вместе с тем один из источников газеты сообщил, что решение еще не принято окончательно.

Ранее стало известно, что Украина предложила Европейскому союзу свои подземные хранилища для создания запасов газа.