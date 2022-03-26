Украина предложила Европе помощь для создания запасов газа

Украина предложила Европейскому союзу свои подземные хранилища для создания запасов газа

Официальный Киев поддержал решение государств Европейского Союза о создании платформы для совместных закупок газа и предложил воспользоваться своими подземными хранилищами для создания стратегического запаса топлива. Об этом написал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ запрещенной экстремистской организацией) министр энергетики бывшей советской республики Герман Галущенко, сообщают «Известия».

«Украина имеет значительные мощности для хранения природного газа — наши подземные запасы самые большие в Европе», — заявил он.

Украинский политик утверждает, что несмотря на текущее положение, Киев продолжает оставаться надежным партнером Европы в вопросах энергетической безопасности. Галущенко уверен, что совместная закупка газа и его хранение в хранилищах на территории республики поможет обеспечить надежные поставки для всего континента.

Ранее сообщалось, что Германия заключила долгосрочное соглашение с Катаром о поставках сжиженного природного газа. В ФРГ нашли нового поставщика, поскольку Берлин хочет снизить энергозависимость от Москвы, пояснил министр экономики Германии Роберт Хабек. При этом, в Дохе заявили, что не намерены извлекать «политические выгоды» за счет своего нынешнего положения на мировом рынке энергоресурсов и не рассматривают сотрудничество с Европой как «противостояние с Россией».