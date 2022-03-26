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Катар озвучил свое отношение к конфликту между Россией и Украиной

Власти Катара заявили, что не занимают ничью сторону в конфликте между Россией и Украиной

Фото: Pixabay

Катар озвучил свое отношение к конфликту между Россией и Украиной, пишет ТАСС со ссылкой на слова государственного министра Катара по вопросам энергетики Саада бен Шарида аль-Кааби.

По информации агентства, власти Катара заявили, что не занимают ничью сторону, однако планируют нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу в будущем. Аль-Кааби заявил, что Доха не намерена извлекать «политические выгоды» за счет своего нынешнего положения на мировом рынке энергоресурсов и не рассматривает сотрудничество с Европой как «противостояние с Россией». «Мы не выбираем сторону, мы действуем в рамках наших деловых интересов», — отметил он.

Ранее стало известно, что Германия заключила долгосрочное соглашение с Катаром о поставках сжиженного природного газа. В ФРГ нашли нового поставщика, поскольку Берлин хочет снизить энергозависимость от Москвы, пояснил министр экономики Германии Роберт Хабек.

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Марина Совина
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