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Украинский МИД раскрыл темы встречи с Байденом

Глава МИД Украины Кулеба рассказал об обсуждении антироссийских санкций с Байденом

Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскрыл, какие темы он и министр обороны страны Алексей Резников обсуждали на встрече с американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином с участием президента США Джо Байдена. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Кулебы, среди прочего, речь зашла про усиление антироссийских санкций. «Мы проговорили конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, говорили про санкции... Над новыми санкциями уже работаем», — рассказал он. Еще Кулеба добавил, что на встрече говорили о том, что персональные санкции нужно распространить не только на олигархов и окружение российского президента, но и против всех политических фигур страны. «Потому что они все — часть агрессивной машины», — пояснил он.

Глава украинского Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, рассказал об осторожном оптимизме после встречи с Байденом. В Белом доме указывали, что во время встречи в Варшаве Байдену рассказали о военной, дипломатической и гуманитарной ситуации в Украине. Там также обсудили усилия по оказанию помощи Украине в обороне своей территории.

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Платон Щукин
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