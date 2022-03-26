В Минобороны Украины рассказали об осторожном оптимизме после встречи с Байденом

Министр обороны Украины Резников сообщил об осторожном оптимизме после встречи с Байденом

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об осторожном оптимизме после встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве. Его слова приводит ТАСС. Уточняется, что стороны обсудили срочные потребности украинской армии.

Со своей стороны Резников рассказал, что слова американского президента jо том, что Украина вдохновила весь мир, были обнадеживающими. Иные подробности встречи пока не приводятся. «Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном», — отметил Резников.

По информации Белого дома, во время встречи в Варшаве Байдену рассказали о военной, дипломатической и гуманитарной ситуации в Украине. Среди прочего они также обсудили усилия по оказанию помощи Украине в обороне своей территории.

Стороны обсуждали итоги прошедшего 24 марта экстренного саммита НАТО, американская сторона пообещала продолжить предоставление помощи Киеву, в том числе военной. Страны блока не поддержали предложение Польши и отказались направить миротворцев. При этом страны Североатлантического альянса пообещали продолжать поставлять Киеву вооружение и средства защиты.

Выступая перед американскими военными на базе в польском Жешуве, Байден оговорился и «допустил» отправку военных США на Украину, позднее официальный представитель Белого дома пояснил, что Вашингтон придерживается своей неизменной позиции и не собирается отправлять войска.