Второй поезд с переселенцами из ДНР и ЛНР прибыл в Самарскую область

Второй поезд с переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Тольятти

Второй поезд с переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл на железнодорожный вокзал в Тольятти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

В регион приехали 322 человека, из них 74 ребенка.

Губернатор Дмитрий Азаров обратился к прибывшим, отметив, что для них подготовлены все условия.

Ростовская область стала первым регионом, которая приняла беженцев из ДНР и ЛНР 18 февраля. Жители Донбасса также размещены в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и других областях. В части российских регионов для оперативного приема беженцев и организации работы с ними ввели режим чрезвычайной ситуации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.

