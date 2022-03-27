Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Второй поезд с переселенцами из ДНР и ЛНР прибыл в Самарскую область

Второй поезд с переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Тольятти

Фото: Globallookpress.com

Второй поезд с переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл на железнодорожный вокзал в Тольятти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

В регион приехали 322 человека, из них 74 ребенка.

Губернатор Дмитрий Азаров обратился к прибывшим, отметив, что для них подготовлены все условия.

Ростовская область стала первым регионом, которая приняла беженцев из ДНР и ЛНР 18 февраля. Жители Донбасса также размещены в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и других областях. В части российских регионов для оперативного приема беженцев и организации работы с ними ввели режим чрезвычайной ситуации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.

Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
МИД Британии призвал удвоить санкции против России
Второй поезд с переселенцами из ДНР и ЛНР прибыл в Самарскую область
Украина поддержала идею польского генерала о претензиях Варшавы на Калининград
Мошенники воспользовались дефицитом товаров для вымогательства денег у россиян
Японский депутат высказался о слабости и неуравновешенности Байдена
Россияне вспомнили о массовых закупках в магазинах советской Москвы
Минобороны назвало число вывезенных из Украины граждан России и других стран
Названо число лишенных прав за пьяную езду водителей в России
Овечкин поднялся на 21-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен
Британцы предрекли проблемы при оплате отопления и электроэнергии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.