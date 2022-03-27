Посол рассказал о планах Польши направить миротворцев НАТО на Украину

Посол РФ в Варшаве Андреев сообщил о планах Польши направить миротворцев НАТО на Украину

Посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что Польша все еще планирует направить миротворческую миссию НАТО на Украину, несмотря на отказ США и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщает РИА Новости.

Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно, американцы сказали, что свои войска посылать не будут. Генсек НАТО сказал, что такую операцию не рассматривает. Однако польские официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть Сергей Андреев посол России в Варшаве

«Миссия нанесения мира»

24 марта президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что Варшава сформировала предложение по организации миротворческой миссии на Украине, которое хочет обсудить на саммите НАТО. Об этом он сообщил перед началом саммита альянса в Брюсселе, передает Politico.

Как отметил президент Польши, эскалация ситуации вокруг Украины требует от НАТО быть «сильным и единым», а также усилить поддержку своих союзников, которые пока не входят в альянс.

Об идее направить на Украину миротворцев Североатлантического альянса ранее заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств.

Такая миротворческая миссия наверняка привела бы к тому, что как минимум на значительной части Украины установился бы мир и покой Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши

Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженных миротворцев НАТО или миссию более широкого международного состава. По его мнению, такая миссия должна действовать с согласия президента Владимира Зеленского и правительства Украины, ей также следует уметь защищать себя.

Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами - вооруженными силами Ярослав Качиньский вице-премьер Польши

Миротворцы Чехии

25 марта Чехия также выразила готовность отправить миротворческую миссию на Украину после достижения мира. Такое условие назвал глава МИД республики Ян Липавский, передает ТАСС.

Министр также поддержал введение максимально жестких санкций против Москвы, подчеркнув, что Чехия должна поддерживать Украину и принимать ограничительные меры до момента заключения мира.

Традиционные миротворческие миссии направляются в места, где достигнута договоренность о мире. Они не направляются с целью добиваться мира и для участия в боях (…). Мы поддержим миротворческую миссию в ситуации, когда можно будет направить такую миссию, чтобы она как раз наблюдала за соблюдением мира Ян Липавский глава МИД Чехии

Снабжение оружием

При этом западные страны продолжают активно снабжать Украину военной техникой и финансами. К примеру, 24 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что участники НАТО планируют обсудить оказание военной помощи Украине.

По его словам, Североатлантический альянс не участвует в координации оказания данной поддержки. «Это делали отдельные страны, отдельные союзники», — подчеркнул он.

24 марта Пентагон заявил, что США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов. В ведомстве указали, что в ближайшие дни ожидаются еще три поставки, а также пояснили, что самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.

10 марта палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2021 года. В него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.