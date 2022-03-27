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Германия отказалась от резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из России

Канцлер ФРГ Шольц не планирует вводить резкое эмбарго на импорт энергоресурсов из России

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что страна планирует снижать зависимость от российских энергоресурсов, однако отказался вводить резкое эмбарго на их импорт. По его словам, подобные меры могут оказать негативное влияние на рынок труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера телеканалу ARD.

Шольц подчеркнул, что страна предпринимает все возможные меры для того, чтобы как можно быстрее перестать быть зависимой от поставок из России. Он уверен, что по вопросу о возможном эмбарго должно быть принято «взвешенное решение». Также он пояснил, что потребность в российских энергоресурсах испытывает не только Германия, но и ряд других европейских стран. В связи с этим, резкое эмбарго привело бы к тому, что под ударом оказалось бы большое количество рабочих мест, подытожил канцлер.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что население Германии испытает тяжелые последствия, вызванные ситуацией на Украине. Он отметил, что немцев ждут трудности, от них потребуется проявить солидарность, поддержку правительству, стойкость и готовность к ограничениям.

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Марина Совина
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