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В Германии признали последствия от ситуации на Украине

Президент ФРГ Штайнмайер заявил, что немцы испытают последствия ситуации на Украине

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Население Германии испытает тяжелые последствия, вызванные ситуацией на Украине. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает ТАСС.

Он отметил, что немцев ждут трудности, от них потребуется проявить солидарность, поддержку правительству, стойкость и готовность к ограничениям. «В Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным», — заявил немецкий лидер.

Ранее в ФРГ раскрыли детали плана по отказу от российского газа. Сообщалось, что к концу этого года Министерство экономики Германии планирует снизить зависимость от российского газа до 30 процентов.

24 марта стало известно, что в Германии сочли решение России продавать газ за рубли нарушением договоров. Газовая промышленность ФРГ сбита с толку, отметил глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.

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Николай Чигасов
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