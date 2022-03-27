В Германии признали последствия от ситуации на Украине
Население Германии испытает тяжелые последствия, вызванные ситуацией на Украине. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает ТАСС.
Он отметил, что немцев ждут трудности, от них потребуется проявить солидарность, поддержку правительству, стойкость и готовность к ограничениям. «В Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным», — заявил немецкий лидер.
Ранее в ФРГ раскрыли детали плана по отказу от российского газа. Сообщалось, что к концу этого года Министерство экономики Германии планирует снизить зависимость от российского газа до 30 процентов.
24 марта стало известно, что в Германии сочли решение России продавать газ за рубли нарушением договоров. Газовая промышленность ФРГ сбита с толку, отметил глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.