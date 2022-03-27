В Германии признали последствия от ситуации на Украине

Президент ФРГ Штайнмайер заявил, что немцы испытают последствия ситуации на Украине

Население Германии испытает тяжелые последствия, вызванные ситуацией на Украине. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает ТАСС.

Он отметил, что немцев ждут трудности, от них потребуется проявить солидарность, поддержку правительству, стойкость и готовность к ограничениям. «В Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным», — заявил немецкий лидер.

Ранее в ФРГ раскрыли детали плана по отказу от российского газа. Сообщалось, что к концу этого года Министерство экономики Германии планирует снизить зависимость от российского газа до 30 процентов.

24 марта стало известно, что в Германии сочли решение России продавать газ за рубли нарушением договоров. Газовая промышленность ФРГ сбита с толку, отметил глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.

