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Украина назвала число эвакуированных по гуманитарным коридорам за день

Вице-премьер Украины Верещук сообщила, что по гумкоридорам эвакуировано 1 100 человек

Фото: Dmytro Smolyenko/ Globallookpress.com

Украина назвала число мирных жителей, эвакуированных за день по гуманитарным коридорам. Как сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук, было вывезено 1 100 человек, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал офиса президента Украины.

«Сегодня эвакуация проводилась по двум гуманитарным коридорам. Всего было эвакуировано 1100 человек», — указала политик, отметив, что речь идет о жителях Донецкой и Луганской областей.

Ранее, 26 марта, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Министерство обороны РФ за сутки организовало эвакуацию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию свыше 19,6 тысячи человек. Всего же, по его словам, с начала военной операции в Россию были доставлены 439 420 человек, из них 91 673 — дети.

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Марина Совина
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