В Минздраве рассказали о неочевидной причине неудачных попыток забеременеть

Фтизиатр Минздрава рассказала о влиянии заболевания туберкулезом на попытки забеременеть

Неудачные попытки забеременеть могут быть связаны с возможным туберкулезом мочеполовой системы. Такую неочевидную причину в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.

По ее словам, многие наблюдаемые медиками молодые пациентки после избавления от недуга с помощью обычного лечения препаратами становились мамами. «В России эффективно лечат туберкулез отечественными препаратами. Все они назначаются в противотуберкулезных учреждениях, недостатка в них нет», — рассказала Васильева.

31 января сообщалось, что врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк объяснила опасность беременности после 35 лет.