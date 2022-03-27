Раскрыты пять признаков меланомы

Дерматолог Гришина назвала асимметрию, новые окрас и размер родинки признаками меланомы

Дерматолог Натэла Гришина рассказала, как самостоятельно наблюдать за образованиями на теле в виде невусов или родинок, которые могут меняться. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Гришина заявила, что при наблюдении за образованиями на теле следует опираться на принцип «АКОРД», который включает в себя пять признаков меланомы. Специалист раскрыла их и назвала характеристиками болезни асимметрию, новый, изменившийся окрас и размер родинки, а также ее неровные края.

«Есть такое понятие — АКОРД. А — асимметрия. К — край. Все края должны быть гладкими и ровными. О — окрас. Родинка должна быть равномерная, не пестрая. Синюшный цвет — повод обратиться к врачу. Р — размер. Если родинка больше пяти миллиметров, нужно внимательно следить. Д — динамика, то есть появление кровоточивости, боль или зуд. Это все говорит, что лучше провериться», — призвала дерматолог.

Врач порекомендовала особое внимание уделять родинкам, расположенным на открытых участках тела и наиболее подверженным повреждениям. Например, они могут располагаться в местах, куда часто попадает солнце — на лице или щиколотке. Женщинам стоит обратить внимание на те участки тела, куда ложатся бретельки от бюстгальтера.

«Травма и ультрафиолет — это прямой способ перерождения в виде меланомы», — подчеркнула специалист.

Медик заявила о необходимости защищать крупные образования стиками и специальными средствами. Особенно актуальна эта рекомендация при отдыхе на пляже. Кроме того, люди более старшего возраста больше подвержены онкообразованиям.

Гришина напомнила, что меланома является одним из самых коварных видов рака, поскольку пациент не сразу ее может заметить.

«Это коварный вид онкологии, который очень быстро прогрессирует, дает метастазы и приводит к летальному исходу», — предупредила эксперт. Однако на ранних стадиях прогноз хороший, заключила она.

Ранее дерматолог Николай Дмитриев рассказал о смертельно опасных родинках. Он предупредил, что риск меланомы растет при травмировании родинок и сильном загаре.