США отказались считать своей целью смену власти в России

Постпред США при НАТО Смит отказалась считать целью Вашингтона смену власти в России

Политика США в отношении Москвы не преследует своей целью смену власти, а эмоциональное высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине является нормальной человеческой реакцией на общение с беженцами с Украины. Об этом заявила постоянный представитель страны при НАТО Джулианн Смит, передает ТАСС.

«Мы не преследуем политику, направленную на смену власти в России, и точка», — подчеркнула она, отказавшись таким образом считать, что Байден в своей речи настаивал на уходе Путина. По словам Смит, субботнее выступление американского лидера в Варшаве было безукоризненным по содержанию.

При этом дипломат заявила, что американская администрация не намерена придавать российским властям уверенности в своих силах до тех пор, пока они продолжают свои действия на Украине.

Ранее эту позицию опроверг и госсекретарь США Энтони Блинкен. На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом он заверил, что стратегия Вашингтона не связана со сменой власти в Москве.

В ходе визита в Польшу, помимо нашумевшего комментария о Владимире Путине, Байден также обратился к российским гражданам. Американский лидер заверил, что народ России не является врагом США. При этом он подчеркнул, что если еще в феврале Россия была «страной XXI века с надеждами и мечтами», то действия на Украине вернули ее «обратно в XIX век».