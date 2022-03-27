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Байден обратился к россиянам со словами «вы нам не враги»

Президент США Джо Байден обратился к россиянам со словами «вы нам не враги»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Польше, посвященной ситуации вокруг Украины, обратился к россиянам со словами «вы нам не враги». Его цитирует ТАСС.

В обращении Байден отметил, что у него есть послание для российского народа. Также он напомнил, что на протяжении десятилетий работал с российскими лидерами, сидел за столом переговоров с Алексеем Косыгиным, являвшимся председателем Совета министров СССР, и «обсуждал контроль над вооружениями в разгар холодной войны».

Я всегда прямо и честно говорил с российским народом. Позвольте мне сказать следующее, если вы слышите: вы, российский народ, не являетесь нашим врагом

Джо БайденПрезидент США

Оскорбления президента

26 марта Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий.

Он мясник, вот, что я думаю

Джо БайденПрезидент США

Позже в Белом доме объяснили, что Джо Байден своим высказыванием не призывал к смене власти в России.

Президент имел в виду, что [российскому лидеру Владимиру] Путину нельзя позволить властвовать над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима

Белый дом

На высказывание Байдена отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы не знаем, что имел в виду президент Байден, мы знаем, что он сказал. И то, что он сказал в целом в своем выступлении, говорит о том, что он является жертвой множества заблуждений

Дмитрий ПесковПредставитель Кремля

Как заявил пресс-секретарь президента, главу российского государства выбирают граждане страны, и не Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России. Он допустил, что на подобные заявления могли повлиять «неправильные доводы» советников Байдена.

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О чем еще заявлял Байден?

Во время обращения Байден также предрек российской экономике сокращение вдвое из-за западных санкций.

Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы. Ее вскоре не будет даже среди 20 крупнейших экономик в мире

Джо БайденПрезидент США
200

стоит один доллар по мнению президента США Джо Байдена

Американский лидер отметил, что до начала событий на Украине экономика России была 11-й по размерам в мире. Также он заявил, что западные санкции против России якобы привели к росту курса доллара до 200 рублей.

Российская экономика, и это чистая правда, дает сейчас 200 рублей за один доллар

Джо БайденПрезидент США

По данным Московской биржи, в пятницу доллар снизился на один процент, до 96 рублей.

Ошибки Байдена

26 марта во время выступления в Варшаве Байден оговорился и назвал город Мариуполь «Метрополем».

По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь… Извините… Не в Мариуполь

Джо БайденПрезидент США

Затем американский президент сделал несколько попыток, чтобы выговорить название города. Кроме того, накануне он пообещал предоставить американским десантникам возможность оценить мужество украинцев — когда военные «окажутся там». Позже в Белом доме заявили, что американских солдат не планируют отправлять на Украину.

В начале марта Байден в ходе обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны» оговорился и перепутал украинцев с иранцами. По его словам, Россия может окружить Киев танками, но она никогда не получит «душ и сердец иранцев». Данную оговорку президент США допустил в конце значительного внешнеполитического блока своей речи.

Марина Совина
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