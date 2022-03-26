Кремль ответил на слова Байдена о Путине

Дмитрий Песков: не Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, которые он произнес в ходе своей речи в Варшаве, посвященной ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не знаем, что имел в виду президент Байден, мы знаем, что он сказал. И то, что он сказал в целом в своем выступлении, говорит о том, что он является жертвой множества заблуждений», – сказал Песков в комментарии агентству Reuters.

Как заявил пресс-секретарь президента, главу российского государства выбирают граждане страны, и не Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России. Он допустил, что на подобные заявления могли повлиять «неправильные доводы» советников Байдена.

Выступление Байдена содержало многочисленные обвинения в адрес России и ее руководства на фоне специальной военной операции. В частности, он снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти». В Белом доме поспешили поправить его заявление, заявив, что Байден «не обсуждал власть Путина в России или же смену режима».