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Названо число лишенных прав за пьяную езду водителей в России

МВД России сообщило о 283,8 тысячи лишенных прав за пьяную езду водителей в 2021 году

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В 2021 году почти 284 тысячи водителей в России были лишены прав управления автомобилем за езду в пьяном виде. Такое число назвали в пресс-центре МВД, сообщает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, в прошлом году в стране было оформлено 176,6 тысячи правонарушений за отказ водителей от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. «Из судов получено 283,8 тысячи постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа (статьи 12.8 и 12.26 КоАП)», — говорится в сообщении МВД.

Всего, по данным министерства, в 2021 году сотрудники Госавтоинспекции пресекли 547,9 тысяч фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования. Из этих фактов 66,3 тысячи отнесено к уголовной юрисдикции (статья 264.1 Уголовного кодекса РФ). «За управление транспортным средством в состоянии опьянения (части 1 и 3 статьи 12.8 КоАП) пресечено 304,8 тысячи правонарушений, из них 19,7 тысячи в состоянии наркотического опьянения», — добавили в пресс-центре МВД.

Ранее сообщалось, что Верховный суд и МВД России поддержали инициативу вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой о конфискации автомобилей у лишенных прав водителей. Изменения предполагают усиление административной ответственности за управление автомобилем водителями, которые были лишены прав или не получали их вообще. За повторное нарушение сумма штрафа вырастет с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Самым радикальным является предложение о конфискации автомобилей у владельцев в случае привлечения их к уголовной ответственности за пьяное вождение, выезд на встречную полосу, «значительное» превышение скорости или лиц, которые уже привлекались за езду без прав.

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Марина Совина
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